Parma, Bruno Alves alla CR7: che gol su punizione! – VIDEO

Il difensore del Parma Bruno Alves ha trovato la rete dell’1-1 tra Parma e Chievo grazie ad un fantastico calcio di punizione

Non c’è Gervinho? Ci pensa Bruno Alves! Il difensore portoghese ha tirato fuori dal cilindro una punizione magnifica con cui ha pareggiato la gara contro il Chievo. I clivensi avevano trovato il vantaggio grazie al gol di Stepinski, e in assenza di Gervinho il reparto avanzato dei crociati stava faticando. Ma per fortuna ci ha pensato lo specialista Bruno Alves a riportare i suoi dentro la gara, grazie ad un bellissimo tiro a giro che non ha lasciato scampo a Sorrentino. Chissà se Cristiano Ronaldo scriverà al compagno di Nazionale per complimentarsi con lui per un gol… alla CR7.