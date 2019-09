Parma, caos Karamoh: non si è presentato all’allenamento

L’attaccante dell’Inter, in prestito al Parma, non si è presentato alla seduta di allenamento. Il comunicato ufficiale: «Il club lo sanzionerà»

In casa Parma è scoppiato il caso Yann Karamoh. L’attaccante classe ’98, in prestito dall’Inter, non si è presentato alla seduta di allenamento. Il club gialloblù ha annunciato provvedimenti nei suoi confronti, anche al netto dei ripetuti ritardi dei giorni scorsi.

Ecco il comunicato ufficiale: «Karamoh, dopo i ripetuti e reiterati ritardi agli allenamenti nelle scorse settimane, nella giornata odierna non si è presentato all’allenamento. La società, che ha sempre messo il rispetto delle dinamiche di gruppo davanti ad ogni interesse individuale, provvederà a sanzionare il giocatore per la violazione delle norme disciplinari, riservandosi ogni diritto a sua tutela».