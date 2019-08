Parma, D’Aversa parla in vista della partita di Coppa Italia contro il Venezia: ecco le parole del tecnico degli emiliani

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Coppa Italia contro il Venezia. Le sue parole, riportate da Il Corriere dello Sport: «Arriviamo consapevoli che la stagione sta per iniziare, con l’obiettivo di passare il turno e affrontare anche l’esordio in campionato al meglio».

«È importante aver confermato alcuni giocatori come Inglese, Grassi e Sepe ma qualcosina a livello numerico manca ancora qualcosa, specie in difesa».