Parma, D’Aversa: «La prima con la Juve uno stimolo»

Le dichiarazioni di Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, dopo il sorteggio del nuovo calendario del campionato di Serie A

Il commento di mister Roberto D’Aversa dopo la nascita del nuovo calendario di Serie A al sito ufficiale dei ducali: «Premesso che il calendario alla fine ti porta ad affrontare tutte le squadre, per noi chiaramente la prima di campionato con la Juve non è una partita come le altre, perché sappiamo quanto la nostra tifoseria tenga a questa gara. Quest’inizio dev’essere dunque uno stimolo per affrontarla nel miglior modo possibile».

Prosegue il tecnico del Parma: «Quello che dobbiamo fare e affrontare ogni singola partita cercando di ottenere il massimo. Nulla è precluso quando si affrontano squadre più forti, e nulla è scontato quando magari si affrontano squadre alla stessa portata o squadre sulla carta più agevoli. Il nostro obiettivo è la salvezza. Poi è chiaro, dobbiamo ragionare in maniera ambiziosa, cercando di fare risultato già dalla prima giornata in una gara così importante».