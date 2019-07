Parma, D’Aversa: «Mercato? Vi spiego come lavoriamo»

Dopo il rinnovo con il Parma, Roberto D’Aversa parla anche di calciomercato. Ecco le sue parole prima della partenza per il ritiro

Roberto D’Aversa rinnova con il Parma. Quest’oggi in conferenza stampa ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul mercato dei ducali.

Ecco le sue parole sui nuovi acquisti: «Mi fa piacere riavere in attesa dell’ufficialità due giocatori come Sepe e Grassi. Sono anche contento per Laurini, lo seguivamo da tempo». L’allenatore dei crociati si è poi soffermato sui nomi di mercato e sugli obiettivi del club: «Sono stati citati giocatori importanti, le dinamiche cambiano di giorno in giorno, fare nomi non ha senso. Prima pensiamo a rinnovi e riscatti».