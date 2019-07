Trattativa in corso tra Parma ed Empoli per i due centrocampista Leo Stulac e Jacopo Dezi. Nessuna intesa trovata

Prosegue la trattativa tra Parma ed Empoli per portare Jacopo Dezi e Leo Stulac in Toscana. Il club toscano, secondo Tuttosport, è in pole per l’acquisto dei due calciatori ma non c’è ancora l’accordo tra le parti.

‘Colpa’ del Parma che starebbe continuando a sparare alto sulla cifra, senza concedere sconti ai toscani. L’Empoli però non sembra intenzionato a mollare la presa.