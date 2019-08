Parma, ecco Darmian: «Qui per ritrovare un posto in Nazionale»

Matteo Darmian torna in Italia: mancano visite mediche e firme per ufficializzare il suo passaggio al Parma. Ecco le sue parole

Matteo Darmian è arrivato in Italia ed è pronto a firmare col Parma. Ecco le dichiarazioni del giocatore, intercettato dai microfoni di Sky Sport all’aeroporto di Malpensa.

«Ritorno in Italia? Non posso ancora dire nulla, sono contento. Scelta Parma occasione importante anche per ritrovare la Nazionale? Sicuramente». Il calciatore torna in Serie A dopo la parentesi poco esaltante con la maglia del Manchester United.