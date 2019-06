Parma, Faggiano: «Seguiamo Karamoh ma non solo lui»

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato della situazione relativa a Karamoh. Ecco le sue parole

Yann Karamoh è un obiettivo del Parma. Il giocatore dovrebbe lasciare nuovamente l’Inter. Possibile futuro in Italia per l’esterno francese di ritorno dal prestito al Bordeaux?

In esclusiva per Fcinter1908.it ha parlato Daniele Faggiano, direttore sportivo del club emiliano, rimasto abbastanza abbottonato nel merito: «Karamoh? Lo seguiamo, ma non è l’unico. Stiamo lavorando su più profili».