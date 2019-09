Parma, Faggiano su Karamoh: «Il gruppo viene prima»

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato di Yann Karamoh che ha trovato poco spazio fino a questo punto

Pochissimo spazio per Yann Karamoh al Parma fino a questo momento. Il giocatore ivoriano è arrivato dall’Inter in estate e, anche per alcuni comportamenti sopra le righe, non ha ancora convinto mister D’Aversa. A Tv Parma, il ds Faggiano ha provato a fare il punto della situazione.

«Dobbiamo salvaguardarlo ma non possiamo neanche perdere il gruppo sacrificandolo per un singolo, non sarebbe giusto. Il calcio è un gioco di squadra e il rispetto delle regole imposte è fondamentale. Karamoh è stato multato e ripreso. Lui è giovane ed è arrivato in un gruppo nuovo, se D’Aversa non lo faceva giocare un motivo c’era. Ora dipende tutto da lui»