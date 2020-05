Parma, Gervinho: l’ivoriano è letale nelle ripartenze

Gervinho si sta esaltando a Parma, poiché è una squadra adatta per le sue caratteristiche. D’Aversa attacca soprattutto in contropiede

A Parma, Gervinho ha trovato il contesto tattico perfetto per esaltare le proprie qualità. D’Aversa ha uno stile tattico molto rinunciatario: la voglia è quella di attaccare quasi esclusivamente in transizione, tramite ripartenze lunghe.

In campo aperto, grazie alle caratteristiche dei propri giocatori, il Parma è letale. Non a caso, secondo i dati di Whoscored.com, Gervinho è il giocatore che in Serie A ha effettuato più gol da contropiede. Ben 4 fino a questo momento.