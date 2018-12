Parma, Gervinho verso il rientro: in campo contro il Bologna?

L’attaccante del Parma Gervinho sembra aver recuperato dall’infortunio muscolare ed è pronto a tornare in campo con i compagni

Gernvinho è pronto a rientrare. L’infortunio muscolare che l’ha tenuto lontano dai campi per qualche settimana sembra superato e l’attaccante scalpita per un posto da titolare nel prossimo match casalingo del Parma contro il Bologna.

Non sarà una partita come le altre, il Derby d’Emilia è molto sentito dalle due tifoserie, ma anche l’ivoriano ha dei ricordi speciali relativi ai passati confronti con i rossoblù. Risale al 29 settembre 2013 la sua prima doppietta in Serie A, all’epoca con la maglia della Roma. Vittima di questa prestazione stupenda di Gervinho proprio il Bologna di Stefano Pioli.

Adesso l’attaccante gioca nel Parma, ma il vizio del gol è quello dei tempi migliori. Senza di lui, del resto, gli uomini di D’Aversa hanno messo da parte solo un misero punticino tra Chievo e Sampdoria. La zona rovente della classifica dista diversi punti, ma è necessario dare il via allo scatto decisivo per la salvezza. E uno sprinter come Gervinho non può mancare in questa corsa.