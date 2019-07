Il Parma segue Gaston Brugman e sta chiudendo l’affare con il Pescara. Accordo in dirittura d’arrivo per il centrocampista

Il Parma è vicino all’acquisto di Gaston Brugman. Il centrocampista del Parma è stato seguito a lungo dalla dirigenza emiliana e secondo Alfredo Pedullà i ducali hanno trovato l’intesa di massima con il Pescara nelle ultime ore.

L’operazione sta per chiudersi per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Nell’intesa finirà anche il cartellino di Matteo Brunori che andrà a Pescara in prestito con obbligo di riscatto.