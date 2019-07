Il Parma ha chiuso l’accordo per Karamoh e vuole piazzare un altro colpo in attacco: nel mirino c’è Barrow

Musa Barrow, attaccante classe ’98 dell’Atalanta, potrebbe cambiare maglia. Il giocatore è finito nel mirino del Parma che cerca un altro colpo importante per mister Roberto D’Aversa.

Secondo Alfredo Pedullà, in questo momento sarebbe in corso un incontro a Zingonia tra Atalanta e Parma. Apertura dell’Atalanta: nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta decisiva per Barrow al Parma.