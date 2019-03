Parma, infortunio per Biabiany: trauma distorsivo al ginocchio destro. Il francese salta l’Atalanta e rischia un lungo stop – 29 marzo

Importante distorsione al ginocchio destro con trauma distorsivo alla caviglia destra: questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto Biabiany. Ecco il report del club ducale: «Jonathan Biabiany, in seguito ad un contrasto subito nell’allenamento di mercoledì, ha rimediato un’importante distorsione al ginocchio destro; dopo aver svolto i primi accertamenti verrà valutato nella giornata di domani dall’ortopedico di riferimento della società per tracciare un quadro definitivo della situazione e per decidere come procedere. Nello stesso trauma ha rimediato un interessamento distorsivo della caviglia destra per il quale ha già iniziato l’iter terapico».

Parma, infortunio Biabiany: trauma distorsivo al ginocchio. Rischia un lungo stop – 28 marzo

Brutte notizie per Roberto D’Aversa. Nella seduta di allenamento pomeridiana si è fermato Jonathan Biabiany. L’esterno francese, ex Inter, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro. D’Aversa dovrà fare a meno di lui nella sfida di domenica alle 12:30 contro l’Atalanta.

Sono in corso gli accertamenti strumentali, ma la situazione preoccupa lo staff medico del Parma. Il francese potrebbe subire un lungo stop, l’ennesimo della sua carriera, e visto che mancano soltanto dieci partite alla fine della stagione, pare improbabile che si forzino i tempi di recupero per averlo a disposizione nelle ultime partite.