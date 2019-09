Parma, Kulusevski il maratoneta: quanti chilometri macinati dall’esterno

Parma, Dajen Kulusevski fa il maratoneta: già percorsi più di 13 chilometri in due giornate. I crociati la squadra che ha corso di più

Dejan Kulusevski si è appena approcciato alla Serie A. Un debutto non proprio positivo, in casa con la Juve, a cui ha affiancato una grande prestazione in casa dell’Udinese nel secondo match.

Il Corriere dello Sport sottolinea le sue doti da corridore: ha percorso già la bellezza di 13,616 metri. Ai suoi dati personali si affiancano quelli di squadra che non sono da meno. Il Parma è, in questi primi 180 minuti, la compagine che ha corso più di tutte.