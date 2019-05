Parma, la vittoria non arriva dal 9 marzo. Inglese cerca i gol per il successo

A furia di mancate vittorie, il Parma deve stare attento per non essere definitivamente trascinato nella corsa salvezza

Sono passati più di due mesi da quando il Parma non raccoglie bottino pieno. Era il 9 marzo, e Kucka decideva la sfida interna contro il Genoa. Da lì, la vittoria non è più passata dalle parti del Tardini. Colpa forse di un rilassamento mentale dovuto alla posizione comoda di classifica. Con la grande bagarre presente in fondo alla classifica, gli uomini di D’Aversa devono adesso drizzare nuovamente le antenne per evitare di finire nel mischione.

Roberto Inglese può certamente aiutare: l’attaccante è tornato al gol dopo sette giornate ai box a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Prima di questa marcatura, era il 27 gennaio (doppietta alla Spal) l’ultima volta che il centravanti apparve nel tabellino di un match.