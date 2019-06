Il Parma pensa a Franck Kanouté, centrocampista classe ’98 che si è messo in evidenza con la maglia del Pescara

Colpo in Serie B per il Parma? Il club ducale ha messo nel mirino Franck Kanouté, ex centrocampista della Juventus Primavera di proprietà del Pescara.

Il centrocampista centrale classe 1998, secondo Sportitalia, potrebbe sbarcare in Serie A dopo le 10 presenze collezionate con gli abruzzesi. Il calciatore potrebbe arrivare a Parma in prestito con diritto di riscatto dal Pescara.