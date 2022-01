Parma, obiettivo Simy per l’attacco: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Parma ha bisogno di un attaccante ed è tornato a spingere per Simy della Salernitana: le ultime

Il Parma è uscito sconfitto dal Tardini nella sfida contro il Frosinone. Una partita che ha messo a nudo le debolezze offensive dei crociati apparsi poco concreti sotto porta.

Dal mercato torna prepotente il nome di Simy, in uscita dalla Salernitana. L’attaccante nigeriano potrebbe essere un ottimo colpo per la squadra ducale soprattutto per provare a risalire la classifica. A riportarlo è Alfredo Pedullà.