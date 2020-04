Parma: quale è uno dei record della squadra di D’Aversa

Il Parma di D’Aversa è la squadra che crossa meno in Serie A. Questo dato è una conseguenza del modo di attaccare

Il Parma di D’Aversa è una delle squadre più caratteristiche della Serie A. Si distingue per un blocco difensivo molto basso: la voglia è quella di attaccare principalmente in ripartenza, sfruttando i velocisti a disposizione. Tant’è che molti gol provengono in situazioni di contropiede.

Un dato significativo: nonostante i ducali alzino molto la palla per ribaltare l’azione, il Parma è – insieme al Sassuolo – la squadra che crossa meno a partita. C’è una ragione tattica. Volendo attaccare principalmente in contropiede, capita meno volte di dover aggirare una difesa schierata, di conseguenza si ricorre meno al cross.