Parma-Roma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Parma-Roma, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto alla stadio Ennio Tardini dove i padroni di casa del Parma di mister Roberto D’Aversa affronteranno la Roma di Eusebio Di Francesco in occasione dalla 19ª giornata di Serie A Tim 2018/2019, in programma alle ore 15 di sabato 29 dicembre 2018. Dopo il successo al Franchi contro la Fiorentina, il Parma cerca la vittoria anche in casa propria contro la Roma. La squadra di Di Francesco, dal canto suo, sembra aver finalmente gettato alle spalle il periodo negativo e spera di tornare al successo fuori casa che in campionato manca addirittura dallo scorso 6 ottobre.

Parma-Roma: diretta live e sintesi

Si avvicina il calcio d’inizio allo stadio Ennio Tardini di Parma. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Parma-Roma.

Parma-Roma: formazioni ufficiali

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Biabiany, Gervinho, Siligardi. A disposizione: Bagheria, Frattali, Gazzola, Gobbi, Dezi, Rigoni, Ceravolo, Ciciretti, Di Gaudio, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Mirante, Jesus, Marcano, Santon, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Lo. Pellegrini, Pastore, Perotti, El Shaarawy, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Parma-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Il ct del Parma, Roberto D’Aversa, si trova a dover risolvere numerosi dubbi. Inglese, infatti, è acciaccato e non si è allenato negli ultimi giorni, proprio per questo motivo potrebbe decidere di dare spazio a Ceravolo dal primo minuto. In difesa, invece, dopo il turno di squalifica, torna Bruno Alves.

La Roma di Eusebio Di Francesco, dal suo canto, deve fare fronte ad un’unica assenza, ovvero quella di Daniele De Rossi. In attacco dovrebbero tornare dal primo minuto El Sharaawy e Dzeko, con Zaniolo nel ruolo di trequartista. In difesa, invece, ballottaggio fra Fazio e Juan Jesus.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Stulac, Rigoni; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

Parma-Roma: i precedenti del match

La Roma ha perso solamente una delle ultime 18 partite di Serie A con il Parma, per i giallorossi infatti si registrano 14 successi e tre pareggi. Nei 24 precedenti casalinghi in Serie A contro la Roma, il Parma ha perso 12 volte, vinto 8 e pareggiate 4. La Roma è la squadra che ha sconfitto più volte i ducali al Tardini nella competizione.

Parma – Roma: l’arbitro del match

Sarò il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo l’arbitro che dirigerà il match tra Parma e Roma in programma sabato 29 dicembre alle ore 15. Sarà coadiuvato dagli assistenti Di Liberatore e Tonolini . Il IV uomo sarà Piscopo, mentre al VAR Mazzoleni e all’Avar Bindoni. Il fischietto piemontese ha arbitrato la Roma in sole due gare, entrambe nella stagione passata, per un totale di 2 vittorie su 2. Manganiello ha diretto anche il Parma per due volte, tutte in questa stagione, con un bilancio di 1 vittoria e 1 pareggio.

Parma-Roma Streaming: dove vederla in tv

Parma-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.