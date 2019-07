Parma, si complicano gli arrivi di Cornelius e Kulusevski

Cornelius non è più convinto di accettare il Parma come sua prossima destinazione e complica l’arrivo di Kulusevski

Il Parma ha chiuso l’acquisto di Roberto Inglese e l’arrivo del centravanti del Napoli complica la pista Cornelius: l’attaccante dell’Atalanta non è più certo del posto da titolare e sta riflettendo sul futuro.

Problemi anche per l’arrivo di Kulusevski. I due affari, scrive La Gazzetta dello Sport, sono legati: i due club sono d’accordo per l’arrivo a titolo definitivo dell’attaccante e per il prestito del centrocampista offensivo ma il possibile ripensamento di Cornelius complica i piani dei ducali e della Dea.