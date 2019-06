Parma, sogno Balotelli: pronto un sacrificio importante

Balotelli torna in Serie A? Il Parma è uno dei club maggiormente interessati: prima però serve un sacrificio

Mario Balotelli potrebbe ripartire da Parma. L’attaccante non ha vincoli contrattuali ma ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro che spaventa il Parma e gli altri club italiani interessati come Fiorentina e Brescia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Parma potrebbe cedere Gervinho per una cifra importante in Turchia o in Francia, risparmiando sull’ingaggio dell’ivoriano e puntando tutto su SuperMario.