Parma, Stulac e Dezi ceduti all’Empoli: i dettagli dell’accordo

Parma e Empoli trovano l’intesa per Stulac e Dezi: i due crociati andranno al club toscano, definite le modalità di trasferimento

Calciomercato Parma: sinergia con l’Empoli. Definiti due colpi in uscita: Stulac e Dezi vestiranno la maglia del club toscano, impegnato in Serie B, per la prossima stagione.

Differenze tra i due trasferimenti, come precisa Gianlucadimarzio.com: Stulac andrà a titolo definitivo all’Empoli, mentre Dezi si legherà agli azzurri con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A.