Il Parma pensa a Stefan Radu, difensore della Lazio. Il calciatore però avrebbe rifiutato la proposta: vuole la Dea

Il Parma pensa ai rinforzi per la prossima stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, il Parma avrebbe messo gli occhi su Stefan Radu per la prossima stagione, difensore in uscita dalla Lazio.

Il difensore rumeno avrebbe rifiutato la destinazione crociata in quanto starebbe aspettando un’offerta da parte dell’Atalanta, formazione che giocherà la prossima Champions League.