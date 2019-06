Nome nuovo per la porta di Fiorentina e Parma. Emiliano Viviano potrebbe rimanere in Serie A: le ultimissime

Emiliano Viviano potrebbe proseguire la sua carriera in Italia. Difficile vedere il portiere in Portogallo con la maglia dello Sporting Lisbona. La Spal non lo riscatterà ma le richieste non mancano.

Secondo Sportitalia, sono due i club interessati all’estremo difensore: la Fiorentina, a maggior ragione se dovesse partire Dragowski, ma anche il Parma in caso di mancata conferma di Sepe.