Parma Torino: un test per la fase offensiva di Mazzarri

Parma Torino è un ottimo test per Mazzarri. Oltre all’esigenza di vincere, bisogna aumentare il livello della fase offensiva

Nonostante la rimonta contro il Milan, il Torino di Mazzarri continua ad avere incognite tattiche. La fase offensiva non funziona ancora bene, e per ora l’inserimento di Verdi non è riuscito ad aumentare la rifinitura in modo efficiente. Di fatto, il Toro ha giocato come se non ci fosse, concentrando il proprio stile su lanci lunghi e immediate verticalizzazioni (spesso inefficienti).

Il Parma è una delle squadre più passive della Serie A, D’Aversa si difende con un blocco molto basso. Sarà quindi un buon test per valutare la crescita del Torino contro questi avversari.