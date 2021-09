Pasquale Bruno: «Allegri e Mourinho non sanno impostare una squadra»

Pasquale Bruno ha parlato della Juventus e della gestione Allegri. Ecco l’attacco dell’ex calciatore bianconero

Nel corso di Tiki Taka, Pasquale Bruno si è espresso così sulla Juventus di Massimiliano Allegri:

«Gli unici che non sanno impostare una squadra sono Allegri e Mourinho. Sono dei grandi gestori, se gli dai grandi giocatori vincono ma quando devono dare un’identità alla squadra non sanno farlo. La Juve è inguardabile, la Roma ieri mezz’ora inguardabile. Gli unici che non hanno dato un’identità alla squadra sono Allegri e Mourinho, perché sono gestori di grandi campioni. Non avendo grandi campioni stanno trovando difficoltà».