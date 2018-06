Pastore Roma, i dettagli dell’affare con il Paris Saint Germain. Monchi non si ferma: preso Cudrig dall’Udinese, punta Forsberg del Lipsia

La Roma ha praticamente chiuso l’affare Javier Pastore e l’ottimismo è alle stelle. Con l’addio di Radja Nainggolan si aprono le porte per il Flaco e l’accordo con il Paris Saint Germain è arrivato nelle ultime ore. A Pastore andrà un contratto da quattro milioni di euro a stagione per quattro anni, mentre il PSG riceverà diciotto milioni di euro in totale per il cartellino del calciatore. Quando farà le visite mediche? Villa Stuart è stata messa in allarme, tra oggi e domani Pastore arriverà a Roma e svolgerà le visite di rito. Poi sarà a Trigoria e infine diventerà ufficialmente della Roma. Il blitz è andato a buon segno.

Se i tifosi della Roma pensano che Monchi si sia fermato, si sbagliano di grosso. Il direttore sportivo ha chiuso anche un altro affare, meno altisonante: Nicolò Cudrig, diciassette anni, arriva dall’Udinese. Di Cudrig si parla un gran bene e andrà a rinforzare la Primavera. Per la prima squadra, scrive La Gazzetta dello Sport, la novità è Emil Forsberg, esterno del Lipsia seguito dal Milan l’anno scorso. Sta facendo il Mondiale con la Svezia ed è uno dei giocatori più di talento tra gli scandinavi. Forsberg costa trenta milioni di euro e sulla carta è un’operazione complicata, ma questa Roma ci ha abituato a sorprese.