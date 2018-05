Cina show: Pato scarta tutti e segna (poi però risponde Pellé…) – VIDEO

Gol incredibile di Pato: l’ex Milan dà dimostrazione della sua classe in Cina con la maglia del Tianjin Quanjian contro il Luneng di Pellé (pure lui in gol). Il gol del brasiliano è da urlo…

La classe non è acqua e nel caso di Alexandre Pato, soprattutto, non passa mai. Così l’ex attaccante del Milan anche ieri si è messo in mostra nel campionato cinese, nel quale attualmente milita, con la maglia della sua squadra, il Tianjin Quanjian dell’ex Fiorentina Paulo Sousa. Il brasiliano ha fatto scattare gli applausi con un gol incredibile segnato nel secondo tempo contro lo Shandong Luneng di Graziano Pellé: ha prima scartato mezza difesa avversaria e poi, quasi dal limite dell’area, ha insaccato con un tiro precisissimo. Un gol bello, ma quasi inutile, perché neutralizzato proprio allo scadere del match da Pellé stesso, che al novantesimo ha pareggiato i conti sancendo così l’1 a 1 definitivo della gara di ieri.

Per Pato quella di ieri è stata comunque la settima rete stagionale (la quarta in campionato) in tredici presenze totali nonostante un inizio di Chinese Superleague decisamente stentato per il Quanjian, che attualmente occupa la decima posizione in classifica (mentre il Luneng di Pellé al secondo posto a pari punti con la prima, lo Shanghai Sipg). Al di là di tutto, pare proprio che gli ex milanisti vivano un momento comunque positivo nell’ultimo periodo (leggi anche: NIZZA: BALOTELLI DA RECORD CON UN’ALTRA DOPPIETTA – VIDEO): il gol del brasiliano ieri, mettendo per un attimo da parte gli ovvi commenti sulle tremende difese cinesi che di sicuro non complicano assai la vita agli attaccanti, lo certifica…

Alexandre Pato in Cina non ha perso tecnica e senso del goal: l’assolo è da urlo 😍 pic.twitter.com/d2kEOMfgzk — Goal Italia (@GoalItalia) 13 maggio 2018

