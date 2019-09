Paulinho ricorda: «Roma-Barcellona il momento più difficile in blaugrana»

Paulinho non dimentica la notte di Roma-Barcellona: «Il mio momento più duro in blaugrana. L’esperienza generale fu brillante»

Il 3-0 rifilato dalla Roma al Barcellona riecheggia ancora nella memoria di tutti i tifosi giallorossi ma non solo. La sera del 10 aprile 2018 gli appassionati di calcio del mondo sobbalzarono dal divano di fronte a quell’impresa. In campo, tra i blaugrana, c’era il centrocampista Paulinho.

Adesso in Cina, il giocatore ha ricordato ai microfoni di AS quella notte: «Ricorderò Barcellona per il resto della mia vita perché per me è stata un’esperienza brillante. Quello contro la Roma, però, è stato il momento più difficile».