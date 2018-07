Pavard piace in Serie A, il Napoli punta la rivelazione della Francia

Benjamin Pavard è la rivelazione della Francia al Mondiale, ma in Serie A c’è chi ci ha già messo gli occhi: si tratta del Napoli, a caccia di terzini

Per il Napoli non arrivano buone notizie dalle fasce. Mentre Ghoulam è ancora ai box, la pista Lainer si complica e Hysaj è attratto dalle sirene del Chelsea di Sarri. In mezzo a tutto questo andirivieni, c’è una novità e arriva dal Mondiale. Il Napoli sarebbe sulle tracce di Benjamin Pavard, difensore centrale e terzino dello Stoccarda. Ieri in Francia-Argentina ha segnato la rete più bella del Mondiale e con la maglia della Francia sta facendo vedere ottime cose. Ha solamente ventidue anni e il Napoli ci sta facendo più di un pensierino.

Da due anni Pavard gioca nello Stoccarda, ma dopo questo Mondiale quasi certamente diventerà un uomo mercato. Secondo Il Corriere dello Sport, il calciatore francese è nel mirino degli azzurri, ma non è ancora stata formulata alcuna offerta. Anche perché lo Stoccarda chiede come minimo trenta milioni di euro, il prezzo può salire in base alle prestazioni a Russia 2018. Non è l’unico nome in lizza per il Napoli, ci sono pure Thomas Meunier del Paris Saint Germain e Saidy Janko del Saint Etienne.