Pavlovic Lazio, operazione bloccata dopo le visite mediche: ecco il motivo dello stop per il giovane serbo

Ancora complicazioni per il matrimonio tra Pavlovic e la Lazio. Al punto che il giovanissimo centrale serbo del Partizan Belgrado sembra destinato a non approdare in Serie A.

Il classe 2001, infatti, non ha superato le visite mediche, esito che di fatto – secondo Il Messaggero – ha bloccato la trattativa. Visite svolte e poi ripetute, ma anche gli ultimi test hanno dato esito negativo.