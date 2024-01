Pavoletti, il commosso saluto a Gigi Riva: «Deporre i fiori ai tuoi piedi un onore»

Leonardo Pavoletti, capitano del Cagliari, ha ricordato in modo commosso Gigi Riva durante la visita alla Camera Ardente

Leonardo Pavoletti, capitano del Cagliari, ha ricordato in modo commosso Gigi Riva durante la visita alla Camera Ardente. Le sue dichiarazioni:

«Deporre i fiori color rossoblù ai tuoi piedi è stato per me un onore e un privilegio. Quanto mi sarebbe piaciuto incrociare anche solo un tuo sguardo. Il tuo Rombo di Tuono riecheggerà di generazione in generazione! Buon viaggio Gigi».

