Pedro Manfredini è morto: addio all’ex bomber della Roma

Lutto nel mondo del calcio: è morto Pedro Manfredini, l’ex bomber della Roma aveva 83 anni. Il cordoglio del club giallorosso

Pedro Manfredini è morto: l’attaccante argentino è deceduto nella notte, la Roma e il mondo del calcio in lutto per la scomparsa dell’ex calciatore. Nato a Maipù, Manfredini ha iniziato la sua carriera nel 1957 con la maglia del Racing Club: 28 reti in due anni e qualità di livello che ha convinto i giallorossi a puntare su di lui. E con la società capitolina ha scritto la storia: 77 reti in 130 partite tra 1959 e 1965.

Dopo l’avventura giallorossa altre due esperienze in Italia con Brescia e Venezia. E’ stata la società giallorossa ad annunciare la sua scomparsa: «L’AS Roma piange la scomparsa di Pedro Manfredini, uno dei più grandi attaccanti della storia giallorossa. Ai familiari va l’abbraccio della Società e dei tifosi romanisti».