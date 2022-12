Pelé, l’ultimo bollettino: «In miglioramento, segni di vita stabile»

Pelé, arriva l’ultimo bollettino dall’ospedale di San Paolo in cui è ricoverato l’ex attaccante brasiliano: le sue condizioni

L’ospedale Albert Einstein di San Paolo ha diffuso un altro bollettino per aggiornare tutti sulle condizioni di salute di Pelé.

L’ex attaccante brasiliano sarebbe in miglioramento, con le sue condizioni di vista che al momento sono stabili, oltre al fatto che attualmente non è ricoverato in terapia intensiva.