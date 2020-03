Pellegrini e la maglia della Roma: «È inspiegabile»

Il centrocampista della Roma Pellegrini ha raccontato le emozioni nel vestire la maglia della Roma: «È inspiegabile»

Lorenzo Pellegrini ha parlato delle proprie sensazioni nel vestire la maglia della Roma in Serie A ed Europa League. Ecco le dichiarazioni del centrocampista giallorosso.

«È quasi inspiegabile e non vale solo per me ma anche per la mia famiglia. Io vedo mio padre come un eroe e sapere che si emoziona vedendo me scendere in campo con la maglia della Roma mi rende ancora più orgoglioso».