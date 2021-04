Pellegrini ci crede: «Proveremo a fare l’impresa»

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la debacle contro il Manchester United

Non vuole smettere di sognare Lorenzo Pellegrini, malgrado il pesante passivo subito a Old Trafford dalla Roma nella semifinale d’andata di Europa League. Così il capitano giallorosso ha provato a spiegare il crollo contro lo United:

MATCH – «Buon primo tempo poi obiettivamente non so cosa sia successo nel secondo. Al ritorno proveremo a fare l’impresa, perché avevamo preparato la gara come se fosse la partita della vita e lotteremo fino alla fine»

FONSECA – «Con il mister stiamo facendo un percorso nel quale la Roma sta migliorando giorno dopo giorno, ma dopo questa partita è inevitabile che ci siano critiche per tutti noi»