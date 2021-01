Pellegrini salva la Roma e…Fonseca: ora che succede con Dzeko?

La rete all’ultimo respiro di Lorenzo Pellegrini salva la Roma e la panchina ma ora cosa succederà ad Edin Dzeko?

Lorenzo Pellegrini e il core della Roma. Il numero 7 giallorosso, con il gol segnato negli ultimi minuti allo Spezia, salva di fatto, la Roma e la panchina di Paulo Fonseca. Il tecnico lusitano, conscio dell’importanza della rete del suo centrocampista, è scattato dalla panchina ed è andato ad abbracciarlo insieme a tutto lo staff provando a mettersi alle spalle giorni difficilissimi.

I giallorossi hanno rivisto gli spettri dopo il gol del momentaneo pareggio di Verde (tu quoque) ma aggrappandosi alla leadership ed al furore del suo capitano sono riusciti a conquistare tre punti ben più importanti di quanto dica ora la classifica. Serviva spazzare via una settimana difficilissima: iniziata con il derby (non) giocato, proseguita con l’eliminazione choc dalla Coppa Italia e finita con l’allontanamento momentaneo (?) di Dzeko dalla rosa giallorossa.

Già, Edin Dzeko. Cosa succederà ora che – a meno di clamorosi ribaltoni – la panchina di Fonseca è salva? La frattura tra il giocatore e il tecnico è netta e insanabile. Al momento non sembra che ci siano margini per ricomporla e l’attaccante bosniaco potrebbe finire ben presto sul mercato. Manca poco più di una settimana alla fine delle trattative e Dzeko fa gola a molti club italiani ed esteri: i prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro ma, forse, con una vittoria arrivata in questo modo il cielo sopra Trigoria sarà meno nuvoloso per tornare a parlarsi e ripartire da zero.