Pepe Arsenal: visite mediche per l’ivoriano, il Napoli saluta il suo obiettivo

Sfumato Pepe: l’ex Lille preferisce l’Arsenal al Napoli. Il giocatore è a Londra per sostenere le visite mediche

Ore decisive per il definitivo trasferimento di Pepe all’Arsenal. Il gioiello del Lille attualmente si trova a Londra per sostenere le visite mediche rituali per poi firmare il contratto che lo legherà ai Gunners di Emery.

Come ribadisce Sky Sport UK, l’Arsenal pagherà gli 80 milioni di euro chiesti dai francesi per il talento ivoriano, azzerando definitivamente la possibilità di vederlo con la maglia del Napoli.