Pepe come Messi: l’incredibile statistica nei campionati europei

Nicolas Pepe, attaccante nel mirino del Napoli, detiene un primato importante nei cinque maggiorni campionati europei. Come lui solo Messi

Il Napoli è sempre più vicino alla chiusura dell’affare che porterà in azzurro Nicolas Pepe. L’attaccante detiene una statistica importante in Europa: come lui solo Lionel Messi.

Nei cinque maggiori campionati europei, l’attaccante è l’unico (oltre la Pulce) ad aver segnato almeno 20 gol e ad aver servito almeno 10 assist. In particolare, lui ha fatto 22 gol e 11 passaggi vincenti poi finalizzati in reti.