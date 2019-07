Pepé, passi in avanti dell’Arsenal: si complica per il Napoli

Grandi passi in avanti dell’Arsenal verso Nicolas Pepé. Il giovane attaccante è vicinissimo al club inglese: il Napoli trema

Si complica la trattativa del Napoli per Nicolas Pepé. Il giovane attaccante, che piaceva molto a De Laurentiis e Ancelotti, è sempre più vicino all’Arsenal. Come spiega il giornalista Fabrizio Romano, mancano pochi dettagli e poi sarà tutto fatto.

In particolare, c’è l’accordo totale dei Gunners con il Lille, club che detiene il cartellino del giovane. Sono in corso dialoghi con il giocatore per definire i termini personali del contratto. L’Arsenal è fiducioso sulla buona riuscita dell’affare, che sembra sempre più vicino.