Pepe: «Voglio vincere la Champions League con il Porto»

Pepe, difensore del Porto, ha parlato prima del match di Champions League contro il Manchester City

«Ho affrontato le squadre di Guardiola tante volte in carriera, so cosa aspettarmi. Dobbiamo restare sereni come squadra e lottare tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo: la vittoria. Abbiamo la responsabilità di rappresentare un club storico come il Porto. Il Manchester City è un avversario forte, ma a calcio si gioca in undici contro undici. Sento che posso sognare di vincere di nuovo la Champions, stavolta col Porto. So che è difficile, ma il mio pensiero è vincere sempre. Questo è quello che mi fa venire voglia ogni giorno e mi fa competere ai massimi livelli».