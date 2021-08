Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, parla di Vincenzo Italiano e del suo addio in direzione Fiorentina: ecco le sue parole

Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, ha parlato a Radio Sportiva di Vincenzo Italiano passato alla Fiorentina.

«Al termine dell’ottima stagione aveva rinnovato, partecipando anche a una cena a casa di Platek. Quando ha fatto di tutto per andarsene è stata una cosa proprio brutta cosa per tutti noi: rinnovare il contratto e fare promesse ai tifosi per poi scappare alla prima occasione. È stato davvero imbarazzante, è un vero peccato perché aveva fatto qualcosa di eccezionale. Anche la famiglia Platek è rimasta molto male. Capisco la scelta di Italiano ma sono molto deluso dal comportamento. Per il calcio è stata una brutta storia».