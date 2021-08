Peres sfida la Roma: «Bello tornare all’Olimpico, ma vogliamo qualificarci»

Bruno Peres ha parlato alla vigilia della sfida di Conference tra il suo Trabzonspor e la Roma, sua ex squadra: le parole

Ai microfoni di Sky Sport, Bruno Peres ha analizzato la sfida tra il Trabzonspor e la sua ex squadra, la Roma, che si affronteranno domani sera in Conference League:

«Credo sia una bella esperienza, una bella avventura, stiamo cominciando a conoscere il campionato turco ma sono contento di aver trovato un bell’ambiente. Speriamo di fare una bella stagione e raggiungere tutti i nostri obiettivi. Hamsik e Gervinho? Abbiamo l’opportunità di frequentarci, sono ottime persone. L’anno scorso con la Roma abbiamo fatto un ottimo percorso in Europa, ho provato a dare tutto per quella maglia

Non ho seguito tanto dopo il mio addio, ma sono tornato perché mia moglie è romana. Ho visto tanti ex compagni, l’amicizia è rimasta forte e questo nel calcio è importante. Sarà bello anche tornare all’Olimpico, ci farà tanto piacere a noi ex Serie A. Adesso però siamo concentrati su questa partita importante, vogliamo andare avanti».