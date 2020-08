Perez a Casillas: «Il Real Madrid sarà sempre casa tua»

Florentino Perez ha ringraziato Iker Casillas per la sua carriera al Real Madrid: il portiere spagnolo si è ritirato ufficialmente

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha ringraziato pubblicamente Iker Casillas nel giorno del suo ritiro dal calcio giocato.

«Noi madridisti siamo orgogliosi di uno dei nostri capitani eterni, capitano anche della nazionale spagnola. Casillas si ritira dopo aver contribuito in prima persa al mito e alla leggenda del Real Madrid. Gli mandiamo il nostro affetto e la nostra ammirazione per tutto ciò che ci ha dato dentro e fuori dal campo. È stato un onore poter contare su un estremo difensore e un capitano come lui. Questa è e sarà sempre la sua casa».