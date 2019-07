Perin Benfica, si fa. Alla Juve anche una contropartita

Perin Benfica, affare in conclusione. All’interno della trattativa anche una contropartita: si tratta del giovane Joao Ferreira

Arrivano conferme sull’affare che dovrebbe portare Mattia Perin al Benfica. Il portiere della Juve si trasferirà in Portogallo per avere più continuità in campo per non perdere il treno della Nazionale. Gianluca Di Marzio conferma che oggi a Torino è andato in scena un incontro tra le parti.

Lo stesso esperto di mercato rimarca come nella trattativa entrerà anche una contropartita. Si tratta del giovanissimo Joao Ferreira, classe 2001. La formula col quale dovrebbe approdare a Torino è il prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni.