Pescara, Zeman dimesso dopo l’ischemia dei giorni scorsi

Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, è stato dimesso dalla clinica ‘Pierangeli’ dopo la lieve ischemia accusata nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per rivedere l’allenatore boemo sulla panchina del club abruzzese occorrerà probabilmente attendere la primavera. Il tecnico dovrebbe essere comunque presente in tribuna in ogni partita per visionare la sua squadra.