PEZZELLA: «Dispiace per il pari. La vittoria arriverà» – VIDEO

Anche Pezzella non esce dal campo soddisfatto dopo il pareggio tra la sua Fiorentina e l’Atalanta di Gasperini – VIDEO

(Dal nostro inviato allo stadio Tardini di Parma, Antonio Parrotto) – Il pari è una sentenza che non accontenta né Atalanta né Fiorentina. Entrambe le squadre speravano di strappare i tre punti all’avversario.

Pezzella, difensore viola, non ha nascosto il suo malcontento al termine della gara. «Dispiace per il pari. La vittoria arriverà», ha ammesso il giocatore del club toscano in zona mista.