Il Milan nel destino: Piatek a 11 anni era già rossonero – FOTO

Milan: spunta in rete la foto del neo-acquisto Piatek, ad appena 11 anni, in un momento di relax durante una vacanza con l’asciugamano rossonero

Probabilmente all’epoca Krzysztof Piatek non lo sapeva, ma il Milan era già nel suo destino. Il neo-attaccante rossonero, acquistato ufficialmente ieri dal Genoa, già da piccolo pare avvertisse un certa vicinanza ai colori che si appresta a vestire da questa settimana: spunta infatti in rete una foto di lui, ancora bambino (al’epoca pare avesse appena 11 anni), in un momento di relax (probabilmente al mare). Alle sue spalle un asciugamano indovinate di quale squadra? Forse era già tutto scritto…