Piatek sul Milan: «Per me è un sogno. Voglio sfruttare questa occasione»

Piatek sul Milan:«Per me è un sogno. Non voglio stare in panchina ora che ho la possibilità di far parte della del club intendo sfruttarla»

Krzysztof Piatek, nuovo acquisto del Milan, ha raccontato quali sono state le prime impressioni dell’arrivo a Milano: «Queste giornate sono state intense. Ora ho delle responsabilità di marketing: conferenze, sessioni fotografiche, interviste per la tv. Poi avrò i test sportivi. Comunque son al settimo cielo per essere arrivato in un grande club. Questo è un sogno che si avvera, devo migliorarmi e fare passi avanti nella mia carriera. I compagni di squadra mi hanno accolto benissimo. Con Gattuso invece non avuto tempo di parlare molto, ma c’è stato un breve scambio di opinioni».

L’attaccante rossonero spiega poi come sia stato sorprendente per lui arrivare, dopo così poco tempo in Serie A, in un club di grande livello: «Arrivato al Genoa non pensavo che avrei lasciato il club dopo poco ma questa era un’offerta irrinunciabile. Non puoi rifiutare il Milan. Non voglio stare in panchina ora che ho la possibilità di far parte della del club intendo sfruttarla. Quando ho iniziato a fare gol è diventato chiaro che i club europei avrebbero iniziato a interessarsi a me. Poi quella del Milan è stata un’offerta vincente non solo per me ma anche per il Genoa, possiamo dire che è stata una vittoria per tutti».

Poi Piatek si passa a raccontare le reazioni sua famiglia, quando ha appreso la notizia del suo trasferimento al Milan: «Mio padre cercava di calmarmi, cercava di tenermi con i piedi per terra di modo che non illudessi in caso l’affare non fosse andato in porto. Quando ho iniziato a segnare, e alla fine del girone d’andata avevo 13 gol, sapeva che sarebbe accaduto qualcosa di buono. L’obbiettivo comunque non è quello di fare una stagione alla grande e poi sparire voglio esattamente l’opposto».

L’attaccante decide di conclude parlando del suo futuro in squadra e soprattuto del prossimo match, contro il Napoli: «Spero di giocare contro il Napoli, ma la decisione ovviamente spetta a Gattuso, si vedrà. Non c’è molto tempo per vedermi in allenamento, quindi rispetterò la sua decisione, ma personalmente vorrei esordire e presentarmi ai tifosi a San Siro. Soprattutto perché si tratta di partita importante contro un’altra grande squadra. Non so ancora con che sistema si giocherà per la sfida ma vedremo in allenamento».